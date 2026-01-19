خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي
الإثنين، 19 يناير 2026 - 20:30
كتب : عمرو نبيل
أتم بتروجت تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي قادما من تي إس جالاكسي.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد انتقل إلى بتروجت بعد توقيع على عقد لمدة موسمين ونصف.
صاحب الـ 25 عاما كان قد انتقل إلى جالاكسي في الموسم الماضي قادما من ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
وسيخوض اللاعب التجربة الأولى خارج الدوري الجنوب إفريقي.
وشارك سيباندي في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.
ويستعد بتروجت لمواجهة مودرن سبورت غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس مصر.
ويحتل بتروجت حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.
