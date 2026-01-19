خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي

الإثنين، 19 يناير 2026 - 20:30

كتب : عمرو نبيل

كوبولواخي سيباندي

أتم بتروجت تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي قادما من تي إس جالاكسي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد انتقل إلى بتروجت بعد توقيع على عقد لمدة موسمين ونصف.

صاحب الـ 25 عاما كان قد انتقل إلى جالاكسي في الموسم الماضي قادما من ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض كأس عاصمة مصر - خماسية سونكو.. بتروجت يسحق شباب بيراميدز بسباعية سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا

وسيخوض اللاعب التجربة الأولى خارج الدوري الجنوب إفريقي.

وشارك سيباندي في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد بتروجت لمواجهة مودرن سبورت غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويحتل بتروجت حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

كوبولواخي سيباندي بتروجت تي إس جالاكسي
نرشح لكم
قائمة بيراميدز – غياب الشيبي وثنائي مصر عن الجونة في الكأس.. وتواجد حمدان خبر في الجول - فاركو يتعاقد مع محمد جابر لاعب حرس الحدود السابق تقرير يكشف سبب ابتعاد الأهلي عن هداف الدوري البلغاري سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا عقوبات كأس العاصمة – تغريم الزمالك بسبب مباراة المصري خبر في الجول – سيراميكا يطلب شراء شيكا من كهرباء الإسماعيلية خبر في الجول - الوحدات الأردني يرفض عرض الاتحاد السكندري بسبب المقابل المادي
أخر الأخبار
دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 4 ساعة | كرة سلة
قبل مواجهة بودو جليمت.. مرموش يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جيرونا يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارة تير شتيجن 4 ساعة | ميركاتو
رومانو: مفاوضات برشلونة مع الأهلي تعود لضم حمزة عبد الكريم.. والصفقة تقترب 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد 48 من المشاركة ضد مصر.. أكور آدامز يسجل هدفين في تعادل إشبيلية مع إلتشي 4 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كونتي: لعب مباراة مع نابولي يعادل 30 في الدرجة الثانية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز – غياب الشيبي وثنائي مصر عن الجونة في الكأس.. وتواجد حمدان 4 ساعة | الكرة المصرية
التمرير الخاطئ وفقد الكرة.. صلاح بين التوظيف وعدم الشعور بالراحة 5 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521609/خبر-في-الجول-بتروجت-يتمم-تعاقده-مع-الجنوب-إفريقي-كوبولواخي-سيباندي