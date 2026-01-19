تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا

الإثنين، 19 يناير 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيجيريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات لشهر فبراير 2026 الجاري.

وتقدم منتخب مصر 4 مراكز في التصنيف، ليصل إلى المركز رقم 31.

وحافظ منتخب إسبانيا على صدارة التصنيف، ثم يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث، وإنجلترا في المركز الرابع.

بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر وصول بعثة منتخب مصر من المغرب

ووصل منتخب المغرب للمركز الثامن لأول مرة في تاريخه، ويأتي بعده منتخب السنغال بطل أمم إفريقيا في المركز الـ12.

ثم منتخب نيجيريا الثالث على إفريقيا وفي المركز الـ26، ومنتخب الجزائر الرابع على إفريقيا ورقم 28 على العالم.

ليكون بذلك منتخب مصر هو الخامس على إفريقيا لشهر فبراير.

وأنهى منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية في المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح.

