تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات لشهر فبراير 2026 الجاري.

وتقدم منتخب مصر 4 مراكز في التصنيف، ليصل إلى المركز رقم 31.

وحافظ منتخب إسبانيا على صدارة التصنيف، ثم يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث، وإنجلترا في المركز الرابع.

ووصل منتخب المغرب للمركز الثامن لأول مرة في تاريخه، ويأتي بعده منتخب السنغال بطل أمم إفريقيا في المركز الـ12.

ثم منتخب نيجيريا الثالث على إفريقيا وفي المركز الـ26، ومنتخب الجزائر الرابع على إفريقيا ورقم 28 على العالم.

ليكون بذلك منتخب مصر هو الخامس على إفريقيا لشهر فبراير.

وأنهى منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية في المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح.