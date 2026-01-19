بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة

أعلنت قطر عن إقامة مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وكان منتخب مصر أعلن عن مواجهة السعودية وإسبانيا وديا في شهر مارس المقبل.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين ومصر.

ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا ومصر.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.