بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة
الإثنين، 19 يناير 2026 - 19:19
كتب : FilGoal
أعلنت قطر عن إقامة مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.
وكان منتخب مصر أعلن عن مواجهة السعودية وإسبانيا وديا في شهر مارس المقبل.
ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.
وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.
ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.
بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين ومصر.
ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا ومصر.
ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.
نرشح لكم
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت بتواجد مصري.. مولودية الجزائر يحصد لقب السوبر أمام اتحاد العاصمة مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال سيزامل حمدي فتحي.. الوكرة يتعاقد مع لويس ألبيرتو أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: حاوروا حكم مواجهة المغرب