مؤتمر أكانجي: أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا

يرى مانويل أكانجي لاعب إنتر أن أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "سنرى ما سيحدث بشأن عودتي إلى مانشستر سيتي في الصيف، لكن أنا سعيد هنا".

وأضاف "أرسنال من بين أفضل الفرق في أوروبا لكنه ليس الأفضل، بالنسبة لي الأقوى في القارة هو بايرن ميونيخ".

وشدد "أي خطأ يرتكب أمام مثل هذه الفرق الكبيرة يتم عقابك فورا، لكن هذا ينطبق على أرسنال أيضا، علينا أن نكون شرسين ودقيقين في مرحلة الاستحواذ على الكرة".

وتابع "علاقتي ممتازة مع كريستيان كيفو منذ البداية، والجميع تحسن خلال الفترة الماضية وخاصة من الجانب الدفاعي فلم نعد نسمح بالكثير من الفرص، كنا نستقبل أهدافا أكثر".

واستمر "لا أتوقع أن ألعب بشكل مستمر كلاعب وسط مدافع، أستطيع اللعب في أي مركز وأقدم أقصى ما لدي دائما، لكن مركزي الطبيعي هو الدفاع".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد الفوز بالدوري الإيطالي، وهدفنا في دوري أبطال أوروبا هو الوصول إلى أفضل 8 فرق، لكن إنتر قادر على كل شيء".

ويحتل إنتر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 18 نقطة.