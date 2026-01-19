مؤتمر مبابي: صافرات الاستهجان يجب أن تكون ضدنا كلنا.. وأعلم ما يمر به براهيم دياز

يرى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس جونيور يجب أن تكون ضد جميع اللاعبين وليس هو فقط.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة موناكو غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "موناكو ليس في أفضل أحواله حاليا ولكنهم يعرفون كيف يبقون في مستوى عالٍ، أعتقد أن علينا أن نكون أقوياء ونظهر أنه يومنا، علينا أن نبقى في المراكز الـ8 الأولى، إنها مباراة مهمة وليالي دوري الأبطال في البرنابيو تشكل أفضلية لنا".

وتابع: "أعتقد أنني أتفهم صافرات الاستهجان، قبل أن أكون لاعب كرة قدم كنت شابا ولم أكن سعيدا وكنت أتحدث بشكل سيئ عن اللاعبين، وإذا كنت في الملعب كنت سأطلق الصافرات أيضا، لذلك أتفهم الصافرات لأننا لم نكن نقوم بالأشياء بشكل جيد، ولكن ما لم يعجبني هو إذا كنتم ستطلقون الصافرات فاجعلوها ضد الفريق بالكامل وليس لاعب واحد، نحن نلعب بشكل سيئ كفريق ولدينا الشخصية لنغير الأمور في الملعب، ولا أرى أن جماهير ريال مدريد ضدنا ولكنهم غاضبون ومتأكد من أنهم سيعودون لدعمنا".

وواصل: "سوء المستوى ليس خطأ فينيسيوس فقط ولكنه خطأ الفريق بالكامل، وهذا كل ما لدي لأقوله للجماهير، اطلقوا الصافرات ضد الفريق بالكامل ويجب أن نقبلها لأن ذلك عملنا، ولا يجب أن نستثني بعض اللاعبين فقط ونقول إن أخطاءهم هي السبب، إنه خطأ الجميع، وفي ريال مدريد هناك بعض اللحظات مثل تلك وعلينا تغييرها".

وأكمل: "فينيسيوس مثلا ومثلها ومثل الجميع، هو إنسان ولاعب رائع وأنا محظوظ بمعرفته، يجب أن نحميه بشكل أكبر وهو ليس وحيدا ضد الجميع وليس وحيدا في ريال مدريد، نحن جميعا معه، وإذا كان في أفضل أحواله فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد: "إذا كنت فينيسيوس؟ أنا لست فينيسيوس، إذا كنت تريد سؤاله عما سيفعله بإمكاني أن أجده لك، ليس علي أن أعطيه النصيحة، مسؤوليتي الوحيدة هي أن أحميه".

وكشف: "لم أتحدث بشكل مباشر مع براهيم ولكنني تحدثت مع حكيمي وأعرف القليل عما حدث، إنه وقت صعب، وهذا صحيح، لقد اختبرت لحظات صعبة أيضا مع المنتخب الوطني ولكن يجب علينا الاستمرار في العمل، هذه هي حياة اللاعبين، لقد أتيت إلى ريال مدريد لأفوز بالألقاب ولكن علينا أيضا أن نشعر بالناس وبمشاعرهم، هدفنا هو إعادة براهيم للطريق الصحيح ودعمه".

وأردف: "من أين أتيتم بفكرة وجود مشكلة حدثت بين تشابي ألونسو واللاعبين؟ من يقول إن ألونسو لم يكن ناجحا فهذا غير صحيح، ولكنه رحل قبل التتويج بالألقاب، أعتقد أنه سيكون مدربا رائعا، كانت لدي علاقة رائعة به وهو مهووس بالتفاصيل، ما حدث قد حدث والقرار اتخذ من قبل النادي وعلينا احترامه، والآن هناك مدرب جديد وهي تجربته الاحترافية الأولى وسنقوم بمساعدته".

وكشف: "لقد تحدثت مع ألونسو بعد رحيله عن الفريق وأردت دعمه، ولكن ما إذا كان القرار عادلا أو لا فهذا ليس مسؤوليتي، مع كامل تعاطفي معه ولكن هذه هي الحياة، علي أن أدعم مدربي الجديد أربيليوا بنفس التعاطف الذي أكنه لألونسو".

وأضاف: "ليس علي أن أجاوب على كل ما يقال في الصحافة الفرنسية، ولكنني سافرت إلى السعودية لأنني أردت أن ألعب وكان لدي فرصة للمشاركة ولذلك حاولت استغلالها، لم أتمكن من ذلك ضد أتلتيكو وكنت أشعر بالحزن ولم أكن مستعدا للمشاركة في النهائي، ولكن المدرب طلب مني الدخول لدعم الفريق وحاولت أن ألعب قدر المستطاع ولم تسر الأمور كما أردنا".

وأكمل: "لا أحد يشكك في جودة بيلينجهام، قدراته كبيرة وعندما يكون جاهزا يكون أحد أفضل اللاعبين في الملعب، الصافرات صعبة على الجميع ولكن علينا تقبل أن الجماهير قد لا تكون سعيدة، الأمر لا يتعلق بخطأ بيلينجهام أو غيره، ووظيفتنا هي تغيير الوضع، لقد فزنا في الدوري وعلينا أن نستمر في دوري الأبطال، وإذا رأت الجماهير أننا نضع كامل مجهوداتنا ونلعب بشكل جيد سيعودون لدعمنا".

وأتم: "اللعب ضد موناكو رائع، لقد تمكنت من تحقيق العديد من أحلامي ولا يزال لدي البعض، ولكن كما قلت لم أكن لأتواجد هنا لولا موناكو وكانت مسيرتي ستختلف، كنت محظوظا وقد أعطوني الكثير وساعدوني على تحقيق حلمي بأن أكون لاعب محترف، ولن أنسى ذلك أبدا".