خبر في الجول – على منتخب السنغال ومدربه والمغرب.. عقوبات بالجملة منتظرة لنهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 19 يناير 2026 - 18:45

كتب : محمد عبد العظيم

السنغال ضد المغرب - ساديو ماني ضد نائل العيناوي

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في التحقيق في أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بين المغرب والسنغال والذي انتهى بتتويج أسود التيرانجا بهدف دون رد.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي بصدد الإعلان عن عقوبات بالجملة على كل الأطراف في النهائي.

وأن كاف بصدد توقيع عقوبة مالية ضخمة على السنغال بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا ضد المغرب، بالإضافة إلى حرمان السنغال من اللعب بحضور الجمهور لعدة مباريات.

مع توقيع عقوبة الإيقاف على بابي ثياو مدرب السنغال من 4 إلى 8 مباريات.

بالإضافة إلى عقوبة على الاتحاد المغربي بسبب شغب الصحفيين ومنع مدرب السنغال من حضور المؤتمر الصحفي.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

السنغال المغرب كأس الأمم الإفريقية إفريقيا كاف
