مؤتمر كيفو: أرسنال من الأقوى في أوروبا ولكن لن نلعب كمهزومين

أشاد كريتسيان كيفو المدير الفني لإنتر بقوة أرسنال ووصفه بأنه الأقوى في أوروبا رفقة بايرن ميونيخ حتى الآن.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "أرسنال من بين الفرق الأقوى في أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وأنفقوا كثيرا وتطور باستمرار".

وأضاف "أرسنال وبايرن ميونيخ هما الأقوى في أوروبا حاليا، لكن هذا لا يعني أننا ندخل المباراة مهزومين، سنبذل أقصى ما لدينا".

وتابع "صلابتنا الدفاعية ناتجة عن وجود 22 لاعبا يتحركون باستمرار ويفهمون أن المرحلة الدفاعية لا تتم بخط واحد فقط بل بجماعية، نتحمل بعض المخاطر، لكن لدينا لاعبين يحافظون على تركيزهم في الجانب الدفاعي".

وأكمل "ميكيل أرتيتا يثبت أنه قوي ومميز ودائما يمكنني التعلم من المدربين الآخرين".

وواصل "نصائح لفيديريكو ديماركو؟ هو من يعلمني لأنني كنت أقل براعة مما هو عليه الآن".

وأتم "ليس من العدل مقارنة لاوتارو مارتينيز بفرانشيسكو توتي، أنتم تعرفون ما أظنه عن توتي، لكن المهام تختلف قليلا، لاوتارو الأكثر حضورا في التحركات التكتيكية ويسقط لالتقاط الكرة وبالتالي يصل أكثر تعبا إلى منطقة الجزاء، يسجل الكثير وهداف الفريق دون أن يكون المسدد لركلات الجزاء".

ويحتل إنتر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 18 نقطة.

