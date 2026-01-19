مؤتمر أربيلوا: صافرات استهجان جماهيرنا تضعف الفريق.. وهناك حملات ضدنا

شدد ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد أن صافرات الاستهجان تضعف الفريق مشيرا إلى أن هناك حملات ضد ناديه.

ويحل موناكو ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "صافرات الاستهجان على فينيسيوس جونيور؟ ما أتمناه وأرجوه هو دعم جماهير سانتياجو برنابيو لجميع اللاعبين، وبشكل خاص فينيسيوس، لقد كان يكتب تاريخه معنا لسنوات طويلة، ومنحنا لقبين في دوري أبطال أوروبا، وهو يحتاج إلى دعم الجماهير ليقدّم أفضل ما لديه".

وأضاف "كيفية التعامل مع صافرات الاستهجان؟ على اللاعبين الاستمرار في التعامل بنفس الطريقة في المباراة الماضية، ركضوا وعملوا بجد وكانوا حاسمين، قدموا شوطًا ثانيًا جيدًا جدًا، وهذا هو فينيسيوس وجود بيلينجهام اللذان نريد أن نراهما، هما من بين الأفضل في العالم".

وتابع "إذا أردت الفوز بالألقاب كمدرب فأنا بحاجة إلى فينيسيوس جونيور داخل الملعب وليس خارجه لأنني تحدثت عنه كثيرا في المؤتمرات الصحفية".

وأنهى حديثه قائلا: "أحترم جماهير برنابيو، صافرات الاستهجان تضعف ريال مدريد، هناك حملات وأعرف من يقف خلفها ولن يتمكنوا من خداعي، أنا مدرب ريال مدريد ومباراة موناكو هي كل ما تشغل وقتي".

وتعد المباراة هي الأولى لأربيلوا كمدرب للفريق في دوري أبطال أوروبا بعد تعيينه خلفًا لتشابي ألونسو.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز 19 برصيد 9 نقاط.