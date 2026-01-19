استقبال في القصر الجمهوري وموكب في الشارع.. أجندة احتفال السنغال بالتتويج بأمم إفريقيا

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أجندة الفريق للاحتفال بالتتويج بأمم إفريقيا.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض بهدف دون رد.

وأشار الاتخاد السنغالي إلى أن الفريق سيصل إلى الاستغال مساء اليوم الإثنين وسيكون في استقباله باسيرو ديوماي فاي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

وغدا الثلاثاء سيسير الفريق في موكب شعبي كبير بمدينة داكار برفقة الشعب السنغالي في الشوارع.

وعقب الموقب سيحظى الفريق باستقبال رسمي في قصر الجمهورية السنغالية.

وحصل منتخب السنغال على لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل بابي جاي هدف فوز منتخب بلاده في الوقت الإضافي بتسديدة قوية.

