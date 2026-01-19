"سيكون من الصعب علي النهوض".. براهيم دياز يعتذر للمغرب

الإثنين، 19 يناير 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - السنغال

أرسل براهيم دياز لاعب منتخب المغرب رسالة اعتذار لجماهير منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

المغرب

وخسر المغرب لقب أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بهدف دون رد.

وأهدر براهيم دياز ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بعد تسديدها على طريقة "بانينكا".

وكتب دياز عبر حسابه على إنستاجرام: "روحي تؤلمني. لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل عرض دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي. لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولاً".

"لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملةً، وأعتذر من صميم قلبي".

"سيكون من الصعب عليّ النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول. ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي".

"سأستمر في المضي قدماً حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم وأن أكون فخراً للشعب المغربي".

View this post on Instagram

A post shared by Brahim Díaz (@brahim)

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

براهيم دياز المغرب أمم إفريقيا
