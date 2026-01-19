عقوبات كأس العاصمة – تغريم الزمالك بسبب مباراة المصري

الإثنين، 19 يناير 2026 - 17:31

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري - شيكو بانزا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وفاز الزمالك على المصري بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دور المجموعات لكأس العاصمة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري والزمالك :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والجونة :

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف في الوقت المحدد وفقا للائحة.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

