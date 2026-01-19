خبر في الجول – سيراميكا يطلب شراء شيكا من كهرباء الإسماعيلية

يسعى نادي سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض رحيل مروان عثمان إلى الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا تقدم بعرض رسمي لنادي كهرباء الإسماعيلية لشراء ما تبقى في عقد محمد السيد "شيكا" مهاجم الفريق.

وينتهي تعاقد شيكا مع كهرباء الإسماعيلية بنهاية الموسم الجاري.

ولعب شيكا مع كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم 13 مباراة في الدوري المصري وسجل 3 أهداف.

كما شارك في 4 مباريات بكأس عاصمة مصر وسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الزمالك.

وانضم شيكا الموسم الماضي لصفوف كهرباء الإسماعيلية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإنتاج الحربي.