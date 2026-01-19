خبر في الجول – سيراميكا يطلب شراء شيكا من كهرباء الإسماعيلية
الإثنين، 19 يناير 2026 - 17:26
كتب : عمرو نبيل
يسعى نادي سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض رحيل مروان عثمان إلى الأهلي.
محمد شيكا
النادي : كهرباء الإسماعيلية
وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا تقدم بعرض رسمي لنادي كهرباء الإسماعيلية لشراء ما تبقى في عقد محمد السيد "شيكا" مهاجم الفريق.
وينتهي تعاقد شيكا مع كهرباء الإسماعيلية بنهاية الموسم الجاري.
ولعب شيكا مع كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم 13 مباراة في الدوري المصري وسجل 3 أهداف.
كما شارك في 4 مباريات بكأس عاصمة مصر وسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الزمالك.
وانضم شيكا الموسم الماضي لصفوف كهرباء الإسماعيلية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإنتاج الحربي.
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا عقوبات كأس العاصمة – تغريم الزمالك بسبب مباراة المصري خبر في الجول - الوحدات الأردني يرفض عرض الاتحاد السكندري بسبب المقابل المادي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو حسام الزناتي: يتم اختزال لجنة المسابقات في الجدول.. والحسابات للأهلي والزمالك طبيعية بعد رفض الانضمام لـ دلفي.. الأهلي يفكر في عرض بديل للاعب مالية كفر الزيات خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض استغناء لصالح نادي دلفي.. الأهلي يطلب ضم حسن تريكه لاعب مالية كفر الزيات