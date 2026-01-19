سيراميكا يعلن ضم عمر كمال من الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين ضم عمر كمال قادما من الأهلي.

وكان اللاعب قد وصل إلى استاد الدفاع الجوي يوم الأحد من أجل الالتحاق بتدريبات فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع سيراميكا بشأن انتقال عمر كمال له على سبيل الإعارة.

وذلك ضمن صفقة انتقال مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.

وبدأ عمر كمال تدريباته مع سيراميكا يوم الأحد.

وانضم عمر كمال لصفوف الأهلي مطلع عام 2024 قادما من مودرن سبورت.

وشارك عمر كمال مع الأهلي في الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات وسجل هدفين وصنع آخر.

ولعب عمر كمال مع الأهلي 50 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

