غياب 7 لاعبين عن قائمة ريال مدريد لمواجهة موناكو

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة الفريق التي ستلعب ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل موناكو ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة هي الأولى لأربيلوا كمدرب للفريق في دوري أبطال أوروبا بعد تعيينه خلفًا لتشابي ألونسو.

وتشهد القائمة غياب 7 لاعبين، وهم ترينت ألكسندر أرنولد وإيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وردريجو بسبب الإصابات.

فيما يغيب ألفارو كاريراس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، والمغربي براهيم دياز الذي لعب نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - أورليان تشاوميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - بول فورتوني - ميسونيرو

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.