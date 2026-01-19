الزمالك يمنح الدوليين راحة يومين.. وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية استعدادا للمصري

الإثنين، 19 يناير 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك - زيسكو

قرر نادي الزمالك عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات الجماعية للفريق بدءًا من يوم الأربعاء 21 يناير.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في بطولة الكونفدرالية يوم 25 يناير الجاري بالجولة الثالثة بمرحلة المجموعات.

وعادت بعثة المنتخب إلى القاهرة يوم الأحد، بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، منح خماسي الفريق الدولي محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة، راحة لمدة يومين.

وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد الزمالك بصحبة المصري إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية.

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة المجموعة بـ6 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز أمام زيسكو يونايتد بهدف نظيف، قبل التعادل أمام كايزر تشيفز خارج الأرض بهدف لكل فريق.

