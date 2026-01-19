مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو

الإثنين، 19 يناير 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

كيفن مونزيالو

خرج كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي من حسابات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب دين بوش في دوري الدرجة الثانية الهولندي بالموسم الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تراجع عن التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بسبب رؤية فنية من يس توروب المدير الفني".

وتابع "توروب يرغب في ضم مهاجم صريح، وهو يرى أن مونزيالو يميل أكثر للعب كجناح رغم مساهمته في عدد كبير من الأهداف".

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الأوروبية".

وتابع "الأهلي يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب في ظل تلقيه عروضا من البرتغال وألمانيا وهولندا مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه".

ويرتبط مونزيالو بتعاقد مع دين بوش حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم آخر باتفاق الناديين.

وخاض المهاجم الكونغولي 23 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 22 هدفا إذ سجل مونزيال 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

وبدأ مونزيالو مسيرته مع شباب يوفنتوس في صيف 2018.

وخرج اللاعب على سبيل الإعارة لناديي جراسهوبرز ولوجانو السويسريين.

وانضم مونزيالو من يوفنتوس إلى لوجانو بشكل دائم في يناير 2021 مقابل 2 مليون و500 ألف يورو.

وسبق وأن لعب مونزيالو مع فريق بولتين النمساوي قبل أن ينتقل إلى دين بوش الهولندي في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

