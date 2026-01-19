أمم إفريقيا - المغرب يتقدم باحتجاج رسمي لـ كاف وفيفا بشأن أحداث النهائي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي بشأن أحداث المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 أمام السنغال.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة التي شهدت العديد من الأحداث المؤسفة.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم على النحو التالي:

تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها ستلجأ للإجراءات القانونية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للبث في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية امام المنتخب المغربي وما صاحبه من احداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة باجماع المختصين، مما اثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين.

من جهة اخرى تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لكافة الجماهير المغربية التي ظلت وفية للمنتخب الوطني بحضورها الكثيف وتشجيعاتها المثالية في كافة مباريات المنتخب الوطني وباقي المباريات.

كما تشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية

بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.