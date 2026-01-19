نابولي يعلن إصابة بوليتانو ورحماني قبل المواجهات الحاسمة

أعلن نابولي تعرض ماتيو بوليتانو وأمير رحماني لإصابات عضلية، بعد مشاركتهما في مباراة ساسولو بالدوري الإيطالي.

ماتيو بوليتانو النادي : نابولي نابولي

وتغلب نابولي على ساسولو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وأوضح نابولي في بيان رسمي أن بوليتانو يعاني من شد في عضلة الفخذ الأيمن.

بينما تعرض رحماني لشد عضلي بالقدم اليسرى، مؤكدا أن الثنائي بدأ بالفعل برنامجه التأهيلي.

وتعرض بوليتانو ورحماني للإصابة خلال مواجهة ساسولو يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأفادت مصادر إيطالية أن اللاعبَين سيغيبان على الأقل لمدة أسبوعين، ما يعني غيابهما عن مباراتي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن عودة بوليتانو قد تستغرق فترة أطول وقد تصل إلى شهر، بينما من المتوقع عودة رحماني خلال أسبوعين.

وتزيد إصابتا بوليتانو ورحماني من معاناة نابولي مع الغيابات، في ظل افتقاد الفريق لعدة لاعبين منذ فترة، على رأسهم بيلي جيلمور، روميلو لوكاكو، كيفين دي بروين، فرانك أنجيسا، وأليكس ميريت.

ولم يشارك لوكاكو في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، بينما يغيب دي بروين منذ أكتوبر الماضي، ومن المنتظر عودته في شهر مارس المقبل.