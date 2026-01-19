الشرق الأوسط: الشباب على بعد خطوات من ضم البليهي

الإثنين، 19 يناير 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

علي البليهي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الشباب ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإكمال إجراءات صفقة التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال.

وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف التقرير أن الشباب يريد التعاقد مع البليهي الذي تبقى في عقده 6 أشهر مع الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولفت التقرير إلى أن الشباب يضع عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون خياراً ثانياً في مركز الهجوم.

وتعاقد نادي الشباب مع محمد آل ثاني قادماً من نادي القادسية في أول تعاقدات الفريق الشتوية.

يذكر أن البليهي - 36 عاما - يريد الانتقال، وذلك لرغبته الملحة في المشاركة في مباريات الدوري ولعب دقائق أكثر.

وذلك من أجل ضمان التواجد في قائمة المنتخب السعودي بنهائيات كأس العالم 2026.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن نادي الأخدود يتجه إلى التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال.

وأوضح التقرير أن إدارة الأخدود ستفتح باب التفاوض مع نظيرتها في الهلال، من أجل ضم البليهي.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، بعد 15 جولة.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى صيف 2027.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي.

وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

علي البليهي الهلال الشباب
