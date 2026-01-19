أس: إصابة فيران توريس تبعده عن لقاء سلافيا براج

الإثنين، 19 يناير 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

ذكرت جريدة أس أن فيران توريس مهاجم برشلونة سيغيب عن لقاء سلافيا براج يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

ويحل برشلونة ضيفا على سلافيا براج ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدروي أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن إصابة توريس في العضلة الضامة ستبعده عن لقاء الفريق التشيكي.

كما أن هناك شكوك حول مشاركته أمام ريال أوفيديو بالدوري الإسباني الأحد المقبل.

وأنهى المهاجم الإسباني مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد وهو يعاني من إجهاد عضلي.

سوف ينضم بذلك فيران توريس إلى قائمة الغائبين عن رحلة برشلونة، والتي يغيب عنها لامين يامال بسبب الإيقاف.

غياب توريس ويامال سيجعل هانز فليك مدرب برشلونة يعتمد على الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وروني بردجي ورافينيا.

الأخير غاب عن لقاء ريال سوسيداد يوم الأحد كإجراء احترازي، بسبب كدمة في الفخذ الأيمن.

يذكر أن توريس واجه مشاكل عضلية هذا الموسم وغاب لعدة أسابيع.

فيران توريس برشلونة
