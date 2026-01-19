تقرير: مدرب السنغال يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة.. وموقفه من المونديال مهدد

كشفت تقارير إفريقية عن العقوبات المنتظر توقيعها على بابي ثياو المدير الفني للمنتخب السنغالي، بعد أحداث المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السلوك غير المقبول عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية.. طالع تفاصيل بيان كاف بالضغط هنا

كما أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المشاهد التي حدثت في نهائي كأس الأمم.

وأوضح موقع إفريقيا توب سبورتس، إلى أن مدرب السنغالي يواجه احتمال عقوبة قاسية بالإيقاف لفترة طويلة يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم يونيو القادم.

ووفقا للتقرير، قد تعرقل العقوبة استعدادات أسود التيرانجا لكأس العالم، وبالتالي بات استمراره في قيادة المنتخب غير مضمونة.

وأشار التقرير "صدور حكم بإيقاف ثياو سيؤثر على مسيرته وخطط السنغال"

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.