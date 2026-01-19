جازيتا ديلو سبورت: رونالدو يفوز بقضية بقيمة 9.8 مليون يورو ضد يوفنتوس

فاز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس السابق بقضية قضائية ضد النادي الايطالي متعلقة بالرواتب وقت تواجده في الفريق.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر يوفنتوس

وقضت المحكمة بعدم استحقاق البيانكونيري استرداد 9.8 مليون يورو دفعت للاعب البرتغالي ضمن نزاع طويل حول الرواتب.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن قاضي تورينو رفض استئناف يوفنتوس، ما يعني أن النادي لن يكون له الحق في استرجاع المبلغ المدفوع لرونالدو.

وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس في 2021 مع مستحقات مالية بقيمة 19.6 مليون يورو من فترة جائحة كورونا.

مما دفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد النادي في 2023 وتحويل النزاع للتحكيم.

وقضت لجنة التحكيم في أبريل 2024 بأن يوفنتوس يجب أن يدفع لرونالدو نصف المبلغ، أي 9.8 مليون يورو.

وذلك بسبب أن الاتفاق الخاص بين النادي واللاعب لم يتضمن توقيع رونالدو، كما تحقق فيه السلطات الإيطالية.

وجاء حكم اليوم ليؤكد أن يوفنتوس لا يحق له استرداد هذا المبلغ، كما سيضطر لتغطية التكاليف القانونية، لكن الحكم لن يؤثر على الميزانية حيث أن المبلغ مدفوع مسبقا ومخصص في بيان 2023-24 المالي.

ومن المتوقع أن يراجع يوفنتوس الحكم لتقييم إمكانية اتخاذ خطوة قانونية إضافية.