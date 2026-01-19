جازيتا ديلو سبورت: رونالدو يفوز بقضية بقيمة 9.8 مليون يورو ضد يوفنتوس

الإثنين، 19 يناير 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - روما - الدوري الإيطالي

فاز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس السابق بقضية قضائية ضد النادي الايطالي متعلقة بالرواتب وقت تواجده في الفريق.

وقضت المحكمة بعدم استحقاق البيانكونيري استرداد 9.8 مليون يورو دفعت للاعب البرتغالي ضمن نزاع طويل حول الرواتب.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن قاضي تورينو رفض استئناف يوفنتوس، ما يعني أن النادي لن يكون له الحق في استرجاع المبلغ المدفوع لرونالدو.

أخبار متعلقة:
توتوسبورت: بعد رفض العرض الأول.. يوفنتوس يواصل مفاوضاته لضم ماتيتا سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري ديلي ميل: يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم ماتيتا كسر سلسلة اللاهزيمة.. كالياري ينتصر على يوفنتوس

وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس في 2021 مع مستحقات مالية بقيمة 19.6 مليون يورو من فترة جائحة كورونا.

مما دفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد النادي في 2023 وتحويل النزاع للتحكيم.

وقضت لجنة التحكيم في أبريل 2024 بأن يوفنتوس يجب أن يدفع لرونالدو نصف المبلغ، أي 9.8 مليون يورو.

وذلك بسبب أن الاتفاق الخاص بين النادي واللاعب لم يتضمن توقيع رونالدو، كما تحقق فيه السلطات الإيطالية.

وجاء حكم اليوم ليؤكد أن يوفنتوس لا يحق له استرداد هذا المبلغ، كما سيضطر لتغطية التكاليف القانونية، لكن الحكم لن يؤثر على الميزانية حيث أن المبلغ مدفوع مسبقا ومخصص في بيان 2023-24 المالي.

ومن المتوقع أن يراجع يوفنتوس الحكم لتقييم إمكانية اتخاذ خطوة قانونية إضافية.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا مؤتمر أكانجي: أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا مؤتمر كيفو: أرسنال من الأقوى في أوروبا ولكن لن نلعب كمهزومين مؤتمر أربيلوا: صافرات استهجان جماهيرنا تضعف الفريق.. وهناك حملات ضدنا الثانية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مارك جيهي نابولي يعلن إصابة بوليتانو ورحماني قبل المواجهات الحاسمة سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول توتوسبورت: بعد رفض العرض الأول.. يوفنتوس يواصل مفاوضاته لضم ماتيتا
أخر الأخبار
خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي 7 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا 16 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر سوبر الطائرة – الأهلي (25)-(16) الزمالك.. نهاية الشوط الأول للأحمر 41 دقيقة | كرة طائرة
بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أكانجي: أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مبابي: صافرات الاستهجان يجب أن تكون ضدنا كلنا.. وأعلم ما يمر به براهيم دياز ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – على منتخب السنغال ومدربه والمغرب.. عقوبات بالجملة منتظرة لنهائي أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521581/جازيتا-ديلو-سبورت-رونالدو-يفوز-بقضية-بقيمة-9-8-مليون-يورو-ضد-يوفنتوس