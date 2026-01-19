بي إن سبورتس: الاتحاد المغربي يتقدم باحتجاج إلى "كاف" بسبب انسحاب لاعبي السنغال

الإثنين، 19 يناير 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - السنغال

يعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم باحتجاج رسمي إلى نظيره الإفريقي "كاف" بشأن أحداث المباراة النهائية.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكشفت قناة بي إن سبورتس "الاتحاد المغربي يعتزم تقديم احتجاج قانوني إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الظروف التي صاحب نهائي أمم إفريقيا".

حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي" الثالثة في 4 نسخ.. كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة يستمر مع المغرب في أمم إفريقيا ثياو: أعتذر لكرة القدم ولم يعجبني ما فعلته بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب أمم إفريقيا - الركراكي: مهاجم المغرب أصيب في الرباط الصليبي

وأضاف التقرير "يعترض الاتحاد المغربي بشكل خاص على انسحاب عدد كبير من لاعبي منتخب السنغال من أرضية الملعب".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

أمم إفريقيا المغرب السنغال كاف
أمم إفريقيا - المغرب يتقدم باحتجاج رسمي لـ كاف وفيفا بشأن أحداث النهائي تقرير: مدرب السنغال يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة.. وموقفه من المونديال مهدد الثالثة في 4 نسخ.. كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة يستمر مع المغرب في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - أحمد حسن: ماني يستحق جائزة على غرار نوبل.. أنقذ سمعة الكرة الإفريقية أمم إفريقيا - بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي" أمم إفريقيا - إنفانتينو يدين ما حدث في النهائي ويطالب كاف باتخاذ إجراءات تأديبية "لاستقبال الأسود".. الرئيس السنغالي يعلن يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر
