قرعة كأس الملك - برشلونة يواجه قاهر ريال مدريد

الإثنين، 19 يناير 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

يصطدم برشلونة بفريق ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني أقصى ريال مدريد من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على النحو التالي:

ألباسيتي ضد برشلونة

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد أتليتك بيلباو

ريال بيتيس ضد أتليتكو مدريد

وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.

ربع النهائي هو آخر دور من مباراة واحدة قبل انطلاق نصف النهائي الذي سيُلعب ذهابًا وإيابًا.

ستقام المباريات بين 3 و5 فبراير المقبل.

