بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر

أصدر أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي بيانا رسميا لتوضيح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، ومنعه من الظهور لحين انتهاء التحقيق معه لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية لمنتخب مصر خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وألزم الأعلى للإعلام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بعدم ظهور ميدو.

وجاء بيان ميدو كالآتي:

"لاحظت خلال الأيام الأخيرة وجود محاولات لتحريف بعض التصريحات التي أدليت بها في بودكاست مع أبو المعاطي زكي وإخراجها عن سياقها الحقيقي".

"أؤكد بشكل قاطع أنني لم أقصد بأي حال من الأحوال التقليل من منتخب مصر أو التشكيك في إنجازاته أو الإيحاء بأن أي انتصارات تحققت بوسائل غير رياضية".

"ومجرد التفكير في هذا المعنى هو أمر غير منطقي، خاصة وأنني كنت أحد أفراد المنظومة التي شاركت في تحقيق بطولات للمنتخب الوطني، وكنت ولا أزال فخورًا بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيله".

"وأوضح أن حديثي جاء في سياق اجتماعي وثقافي عام، حول وجود بعض المعتقدات الشخصية لدى أفراد داخل المجتمع الرياضي، مثلها مثل أي مجتمع آخر، ولم يكن المقصود به على الإطلاق منتخب مصر كمؤسسة أو كمنظومة، ولا اللاعبون أو الأجهزة الفنية التي حققت النجاحات بجهد وعرق وتضحيات يعلمها الجميع".

"ومن المعروف للجميع أن منتخب مصر حقق بطولاته عبر تاريخه الطويل من خلال العمل والانضباط والموهبة والروح القتالية، وأي تفسير لكلامي خارج هذا الإطار هو اجتزاء غير دقيق لا يعكس المعنى الحقيقي لتصريحاتي".

"وفي الختام، سأظل دائمًا فخورًا بارتداء قميص المنتخب لاعبًا، وبالمساهمة ولو بجزء بسيط في إنجازاته، وحتى بعد اعتزالي، ومن خلال عملي الإعلامي، سأبقى حريصًا على دعم الكرة المصرية بكل صدق ومسؤولية".

وشارك ميدو مع المنتخب الوطني في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر.

فيما غاب عن قائمة المنتخب خلال بطولتي 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

وشارك ميدو في 50 مباراة دولية سجل خلالهم 19 هدفا.

يذكر أن المنتخب المصري هو حامل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

