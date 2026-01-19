بعد رفض الانضمام لـ دلفي.. الأهلي يفكر في عرض بديل للاعب مالية كفر الزيات

رفض حسن محمد أمين الشهير بـ "حسن تريكه" لاعب مالية كفر الزيات، عرض النادي الأهلي للانضمام لفريق دلفي.

ويرعى النادي الأهلي فريق دلفي والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية ب، ويتولى هشام حنفي منصب رئيس قطاع الكرة في دلفي.

وطلب النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب في خطاب رسمي لنادي مالية كفر الزيات.

وتتضمن عرض الأهلي انضمام اللاعب إلى نادي دلفي، مع حصول نادي مالية كفر الزيات على مليون جنيه في حالة انضمامه للنادي الأحمر.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وعلم FilGoal.com أن اللاعب رفض اللعب لفريق دلفي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، نظرا لمشاركته في درجة أقل من دوري المحترفين.

ويحتل نادي مالية كفر الزيات المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 28 نقطة مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أول المراكز المتأهلة إلى الدور الممتاز.

وتتأهل أول 3 فرق من دوري المحترفين مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي تفكر في الحصول على خدمات اللاعب مع إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز.

ولعب حسن تريكه 18 مباراة مع مالية كفر الزيات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين.

وكان الأهلي اتخذ قرارًا بنقل اللاعبين الأجانب الثلاثة تحت السن إبراهيما كاظم وريندروف أدوم سارباه وصامويل أوبونج، لنادي دلفي والذي يحظى برعاية من الأهلي.