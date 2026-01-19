سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول

الإثنين، 19 يناير 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس

يستعد روما لإنهاء إعارة كوستاس تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول من جديد.

ويأتي ذلك تمهيدا لتعاقد روما مع نيكولو فورتيني لاعب فيورنتينا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن تسيميكاس خرج من حسابات روما في النصف الثاني من الموسم.

أخبار متعلقة:
جيرارد: تعادل ليفربول أمام بيرنلي غير مقبول.. والمربع الذهبي هو الحد الأدنى سلوت بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي: لا يجب أن نلوم إلا أنفسنا ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي تشكيل ليفربول - إيكيتيكي أساسي وفيرتز جناح ضد بيرنلي

وذلك بعد عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه، ليصبح رحيله في يناير خيارا مطروحا بقوة.

وأشار التقرير إلى أن روما يركز حاليا على تدعيم الجبهة اليسرى، مع وضع فورتيني كهدف رئيسي.

وحتى الآن يرفض فيورنتينا عرضا أوليا بقيمة 8 ملايين يورو، ويتمسك بالحصول على 15 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يراقب موقف فورتيني أيضا، في ظل عدم رغبة اللاعب في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.

وخاض تسيميكاس 15 مباراة فقط بقميص روما في جميع المسابقات، بإجمالي 600 دقيقة لعب.

ولم ينجح في حجز مكان أساسي رغم معاناة أنخيلينيو من مشكلات صحية.

وغاب أنخيلينيو عن المشاركة منذ أكتوبر الماضي بعد تشخيصه بالتهاب شعبي ربوي، وهو ما علق عليه جان بييرو جاسبريني مدرب روما، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحالة طبية خاصة، مع تمنياته بعودة اللاعب في أقرب وقت.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي روما ليفربول
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا الثانية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مارك جيهي خبر في الجول – سيراميكا يطلب شراء شيكا من كهرباء الإسماعيلية سيراميكا يعلن ضم عمر كمال من الأهلي الشرق الأوسط: الشباب على بعد خطوات من ضم البليهي توتوسبورت: بعد رفض العرض الأول.. يوفنتوس يواصل مفاوضاته لضم ماتيتا خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع أحمد عيد.. واللاعب يجري الكشف الطبي
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر سوبر الطائرة – الأهلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 14 دقيقة | كرة طائرة
بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة 51 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أكانجي: أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مبابي: صافرات الاستهجان يجب أن تكون ضدنا كلنا.. وأعلم ما يمر به براهيم دياز ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – على منتخب السنغال ومدربه والمغرب.. عقوبات بالجملة منتظرة لنهائي أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر كيفو: أرسنال من الأقوى في أوروبا ولكن لن نلعب كمهزومين ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: صافرات استهجان جماهيرنا تضعف الفريق.. وهناك حملات ضدنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521576/سكاي-روما-يقترب-من-إنهاء-إعارة-تسيميكاس-وإعادته-إلى-ليفربول