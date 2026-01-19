سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول

يستعد روما لإنهاء إعارة كوستاس تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول من جديد.

ويأتي ذلك تمهيدا لتعاقد روما مع نيكولو فورتيني لاعب فيورنتينا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن تسيميكاس خرج من حسابات روما في النصف الثاني من الموسم.

وذلك بعد عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه، ليصبح رحيله في يناير خيارا مطروحا بقوة.

وأشار التقرير إلى أن روما يركز حاليا على تدعيم الجبهة اليسرى، مع وضع فورتيني كهدف رئيسي.

وحتى الآن يرفض فيورنتينا عرضا أوليا بقيمة 8 ملايين يورو، ويتمسك بالحصول على 15 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يراقب موقف فورتيني أيضا، في ظل عدم رغبة اللاعب في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.

وخاض تسيميكاس 15 مباراة فقط بقميص روما في جميع المسابقات، بإجمالي 600 دقيقة لعب.

ولم ينجح في حجز مكان أساسي رغم معاناة أنخيلينيو من مشكلات صحية.

وغاب أنخيلينيو عن المشاركة منذ أكتوبر الماضي بعد تشخيصه بالتهاب شعبي ربوي، وهو ما علق عليه جان بييرو جاسبريني مدرب روما، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحالة طبية خاصة، مع تمنياته بعودة اللاعب في أقرب وقت.