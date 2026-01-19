بوجبا خارج قائمة موناكو لمواجهة ريال مدريد

يغيب بول بوجبا لاعب موناكو عن قائمة فريقه التي ستواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل موناكو ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لم يتواجد اسم بوجبا في قائمة موناكو بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

لم يشارك اللاعب سوى 30 دقيقة فقط هذا الموسم.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

قبل أسابيع، شارك بوجبا لأول مرة مع موناكو حين لعب كبديل لمدة عشر دقائق، في المباراة التي خسرها فريقه خارج أرضه أمام رين بنتيجة 1-4.

في حالة تألقه مع موناكو حين يعود، سيجد بوجبا منافسة شرسة من أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا ومانو كونيه ونجولو كانتي على الظهور في قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.