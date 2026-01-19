توتوسبورت: بعد رفض العرض الأول.. يوفنتوس يواصل مفاوضاته لضم ماتيتا

الإثنين، 19 يناير 2026 - 13:56

ليفربول - كريستال بالاس - ماتيتا

يواصل يوفنتوس مفاوضاته مع كريستال بالاس للتعاقد مع المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا.

ويأتي ذلك بعد رفض العرض الاول الذي قدمه النادي الايطالي.

وكشف موقع توتوسبورت أن مسؤولي يوفنتوس يستكملون المفاوضات اليوم الإثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع النادي الانجليزي، في ظل تمسك كريستال بالاس بمطالبه المالية.

وأوضح التقرير أن كريستال بالاس يطلب 35 مليون يورو للتخلي عن ماتيتا، بينما تشير تقارير انجليزية إلى أن القيمة المطلوبة قد تكون اعلى من ذلك.

وأشارت التقارير إلى أن ماتيتا منح موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن يوفنتوس لا يزال مطالبا بالاتفاق مع وكيل اللاعب وإدارة كريستال بالاس لحسم الصفقة.

وفي السياق ذاته، دخل نابولي على خط المفاوضات لضم المهاجم الفرنسي، لكنه يحتاج أولا إلى بيع أحد لاعبيه في الخط الامامي، سواء لورينزو لوكا أو نوا لانج، لإفساح المجال لصفقة جديدة.

كما يظل يوسف النصيري خيارا مطروحا أمام يوفنتوس ونابولي، في ظل استعداد ناديه فنربخشة لمناقشة انتقاله على سبيل الاعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

وقال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "سيكون هناك رقم معين نقبل عنده إتمام الصفقة مع تبقي 18 شهرا في عقد اللاعب، إذا لم يصل هذا العرض فسيبقى معنا".

وفي المقابل بدأ كريستال بالاس دراسة بدائل هجومية تحسبا لرحيل ماتيتا، حيث وضع أسماء مثل يورجن ستراند لارسن لاعب وولفرهامبتون، وخواكين بانيتشيلي لاعب ستراسبورج، إلى جانب العمل على صفقة سيدكي شيريف مهاجم أنجيه.

ويعيش كريستال بالاس فترة مثيرة، في ظل اقتراب رحيل مارك جيهي عن الفريق، ووجود اهتمام متزايد بضم لاعب الوسط آدم وارتون مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.

ويواصل يوفنتوس متابعة الموقف، على أمل حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتدعيم هجومه استعدادا للموسم الجديد.

يوفنتوس كريستال بالاس ماتيتا
