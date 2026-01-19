خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض

الإثنين، 19 يناير 2026 - 13:18

كتب : عمرو نبيل

هادي رياض - بتروجت - حرس الحدود

طالب مسؤولو نادي بتروجت من الأهلي رفع المقابل المادي لصفقة هادي رياض من أجل إتمام انتقال اللاعب.

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين لحسم صفقة انتقال هادي رياض إلى الأهلي.

وما يعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن هو رغبة بتروجت في رفع الأهلي للمقابل المادي.

ومن المقرر أن يخرج هادي رياض من قائمة بتروجت في ثمن نهائي كأس مصر أمام مودرن سبورت غدا الثلاثاء.

ويأتي ذلك من أجل حسم مفاوضات انتقال مدافع بتروجت إلى الأهلي.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.

