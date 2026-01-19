"لتشكيكه في إنجازات المنتخب".. الأعلى للإعلام يقرر منع ميدو من الظهور

الإثنين، 19 يناير 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، ومنعه من الظهور.

وأوضح الأعلى للإعلام في بيان رسمي "منع ظهور ميدو لحين انتهاء التحقيق معه لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي".

وألزم الأعلى للإعلام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بعدم ظهور ميدو.

أخبار متعلقة:
حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني".. وتدخل حسام حسن "كبر" أزمة ميدو ميدو: أنصح حسام حسن بزيارة مورينيو.. وأتمنى طاهر رئيسا لاتحاد الكرة خبر في الجول - بيسيرو يتجه لتصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول

وأشار بيان الأعلى للإعلام "يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة."

وأتم الأعلى للإعلام "ستحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع لأحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي."

وشارك ميدو مع المنتخب الوطني في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر.

فيما غاب عن قائمة المنتخب خلال بطولتي 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

وشارك ميدو في 50 مباراة دولية سجل خلالهم 19 هدفا.

يذكر أن المنتخب المصري هو حامل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

ميدو الأعلى للإعلام المنتخب
نرشح لكم
بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر أمم إفريقيا – مع صورة جماعية.. التوأم حسن يشكر الصحفيين المصريين في المغرب أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين ودية في قطر.. موعد مباراة مصر المقبلة ضد السعودية الرابع للمرة الرابعة انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا
أخر الأخبار
بي بي سي: توتنام يدرس إقالة توماس فرانك 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو 6 دقيقة | الدوري المصري
حسام الزناتي: يتم اختزال لجنة المسابقات في الجدول.. والحسابات للأهلي والزمالك طبيعية 13 دقيقة | الدوري المصري
توتنام يعلن خضوع بن ديفيز لجراحة لعلاج كسر في الكاحل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - المغرب يتقدم باحتجاج رسمي لـ كاف وفيفا بشأن أحداث النهائي 31 دقيقة | أمم إفريقيا
نابولي يعلن إصابة بوليتانو ورحماني قبل المواجهات الحاسمة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: الشباب على بعد خطوات من ضم البليهي 51 دقيقة | ميركاتو
أس: إصابة فيران توريس تبعده عن لقاء سلافيا براج 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521571/لتشكيكه-في-إنجازات-المنتخب-الأعلى-للإعلام-يقرر-منع-ميدو-من-الظهور