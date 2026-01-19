"لتشكيكه في إنجازات المنتخب".. الأعلى للإعلام يقرر منع ميدو من الظهور

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، ومنعه من الظهور.

وأوضح الأعلى للإعلام في بيان رسمي "منع ظهور ميدو لحين انتهاء التحقيق معه لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي".

وألزم الأعلى للإعلام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بعدم ظهور ميدو.

وأشار بيان الأعلى للإعلام "يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة."

وأتم الأعلى للإعلام "ستحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع لأحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي."

وشارك ميدو مع المنتخب الوطني في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر.

فيما غاب عن قائمة المنتخب خلال بطولتي 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

وشارك ميدو في 50 مباراة دولية سجل خلالهم 19 هدفا.

يذكر أن المنتخب المصري هو حامل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.