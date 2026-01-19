الثالثة في 4 نسخ.. كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة يستمر مع المغرب في أمم إفريقيا

الإثنين، 19 يناير 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - براهيم دياز - حكيم زياش

يتواصل كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة في حسم مصير منتخب المغرب بمنافسات أمم إفريقيا.

وحدث ذلك في آخر أربع نسخ أقيمت من البطولة بداية من نسخة 2019 والتي أقيمت بمصر.

وخلال الـ 4 نسخ الأخيرة أهدر منتخب المغرب ثلاث ركلات جزاء في الوقت القاتل عقدت موقف أسود أطلس.

وكان إبراهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 114 بالشوط الثاني بعد مناوشات كبيرة عقب احتساب ركلة الجزاء.

وتصدى إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال لركلة جزاء دياز التي سددها بطريقة "بانينكا".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وجاءت ركلات جزاء المغرب الحاسمة المهدرة في وقت حاسم بالنسخ الأخيرة كالآتي:

أهدر حكيم زياش ركلة جزاء في نسخة 2019 أمام بنين في ثمن النهائي في الدقيقة 96 عند التعادل بهدف لكل منهما.

وخسر منتخب المغرب في النهاية بركلات الترجيح أمام بنين.

أما في النسخة الماضية فودع منتخب المغرب من ربع النهائي بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.

وأهدر أشرف حكيمي ركلة جزاء في الدقيقة 85 وقت تقدم جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل قبل أن يستقبل أسود أطلس الهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع.

وأخيرا في النسخة الأخيرة أهدر براهيم دياز ركلة جزاء أمام السنغال في النهائي بالدقيقة 114 من عمر المباراة ليتم اللجوء لشوطين إضافيين ويتوج أسود تيرانجا باللقب في النهاية.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

