مرموش يسافر مع مانشستر سيتي إلى النرويج

يسافر عمر مرموش نجم منتخب مصر مع فريقه مانشستر سيتي إلى النرويج لمواجهة بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأنهى مرموش مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 يوم السبت بخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب سيتي عن قائمة من 21 لاعبًا للسفر إلى النرويج، استعدادًا للمباراة.

وشهدت القائمة عودة مرموش، وغياب ماتيوس نونيز الذي يعاني من نزلة برد.

ويحل سيتي ضيفًا على متصدر الدوري النرويجي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، خلف كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، والمتصدر أرسنال.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي المسافرة إلى النرويج على النحو التالي:

جيمس ترافورد - تيجاني رايندرز - ناثان آكي - عمر مرموش - إيرلينج هالاند - ريان شرقي - جيريمي دوكو - ماركوس بيتينيلي - رودري - ريان آيت نوري - جانلويجي دوناروما - نيكو أورايلي - عبد القادر خوسانوف - فيل فودين - تشارلي جراي - ديفاين موكاسا - ماكس أليين - ريكو لويس - كيان نوبل - ستيفن مفوني - تايرون سامبا

وقال جوارديولا عبر موقع ناديه: "لا أعتقد أن عمر مرموش سيشارك أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء".

وتابع "نحتاج إلى إيرلينج هالاند وجميع اللاعبين. ولا أعلم هل سيلحق عمر باللقاء أم لا وهل سيلعب إيرلينج أم لا. هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "سنرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. علينا السفر إلى النرويج الآن، وعند الوصول سنقيم حالة اللاعبين وكيف تعافوا بعد لقاء مانشستر يونايتد".

وأكمل "نحن محظوظون بوجود هالاند هذا الموسم وما قدمه. عندما تلعب مباراة كل 3 أيام، يصبح الحفاظ على المستوى أمرًا بالغ الأهمية".

وغاب مرموش عن آخر 8 مباريات للفريق بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، من بينها ديربي مانشستر أمام يونايتد، إلا أن جوارديولا شدد على أن الخسارة في أولد ترافورد لم تكن بسبب غيابه.

وأتم "عمر لاعب استثنائي، وتحركاته خلف الدفاع مذهلة، لكن سيكون من الظلم جدا أن أقول إن سبب عدم تحقيق نتيجة جيدة أمام مانشستر يونايتد أو في مباريات سابقة هو غياب مرموش".

وسجل مرموش هدفين في كأس أمم إفريقيا، قبل أن يهدر ركلة ترجيح أمام نيجيريا في مباراة البرونزية.

عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي بودو جليمت
