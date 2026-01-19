استغناء لصالح نادي دلفي.. الأهلي يطلب ضم حسن تريكه لاعب مالية كفر الزيات

الإثنين، 19 يناير 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

حسن تريكه - مالية كفر الزيات

تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لضم حسن محمد أمين الشهير بـ "محمد تريكه" لاعب مالية كفر الزيات.

وطلب الأهلي في الخطاب المرسل إلى نادي مالية كفر الزيات بضم بقيمة مليون جنيه كانتقال نهائي وتوجيه الاستغناء لصالح نادي دلفي.

ويرعى النادي الأهلي فريق دلفي والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية ب، ويتولى هشام حنفي منصب رئيس قطاع الكرة في دلفي.

وحصل FilGoal.com على الخطاب الرسمي المرسل من نادي دلفي إلى مالية كفر الزيات لضم اللاعب مقابل مليون جنيه انتقال نهائي.

وقدم الأهلي عرضا يتضمن شروطا مالية تعاقدية من بينها حصول نادي مالية كفر الزيات على مليون جنيه في حالة انتقل اللاعب للفريق الأول بالنادي الأهلي.

كما تضمن العرض حصول مالية كفر الزيات على مليون جنيه حال مشاركة اللاعب في 15 مباراة كأساسي من بداية المباراة خلال الموسم الأول فقط.

وفي حالة إعادة بيع اللاعب يتم صرف 10 % من قيمة بيع اللاعب لنادي آخر بعد خصم المليون جنيه قيمة انتقال اللاعب لنادي دلفي.

ويلعب نادي مالية كفر الزيات في دوري المحترفين، ويحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وكان الأهلي اتخذ قرارًا بنقل اللاعبين الأجانب الثلاثة تحت السن إبراهيما كاظم وريندروف أدوم سارباه وصامويل أوبونج، لنادي دلفي والذي يحظى برعاية من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يقترب من ضم لاعبين تحت السن، أحدهما فلسطيني والآخر مصري بلجيكي ويشغلان مركزي لاعب الوسط والمهاجم الصريح.

ولا يتبقى سوى الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للانضمام رسميا لصفوف الفريق.

