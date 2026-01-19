فليك ينتقد التحكيم: أعلم أن مانزانو دائما هكذا

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن استيائه من أداء التحكيم خلال مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحقق ريال سوسيداد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ريالي أرينا بالجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن جيل مانزانو -حكم اللقاء- دائما هكذا".

وتابع "لا أريد إهدار طاقتي وكنت قد قرأت الكثير من التعليقات عنه قبل المباراة".

أما عن إلغاء هدف بداعي تسلل غير موجود مثلما فعل من قبل مع ليفاندوفسكي، أجاب فليك ضاحكا "يقوم مانزانو بعمل جيد".

الفوز رفع رصيد سوسيداد إلى النقطة الـ24 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 49 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

المباراة شهدت ارتداد الكرة من القائم أو العارضة 5 مرات لبرشلونة، ليكون ثاني فريق في الدوريات الخمس الكبرى تصطدم الكرة له بالعارضة ويخسر بعد برايتون ضد مانشستر يونايتد في 2020.

المباراة لم يركز عليها الكثيرون نظرا لإقامتها بنفس توقيت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة ضد ريال أوفييدو، بينما يلتقي سوسيداد مع سيلتا فيجو.