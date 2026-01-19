أمم إفريقيا - أحمد حسن: ماني يستحق جائزة على غرار نوبل.. أنقذ سمعة الكرة الإفريقية

الإثنين، 19 يناير 2026 - 12:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت - أحمد حسن

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وسفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ساديو ماني نجم السنغال يستحق جائزة بفضل الموقف المشرف الذي قام به في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ورفض ماني الخروج من الملعب في الوقت الذي قرر مدربه واللاعبين الخروج اعتراضا على قرار الحكم بمنح ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل، بعد دقائق من رفض احتساب هدف للسنغال.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لو كنت مسؤولا وصاحب قرار في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لصنعت جائزة على غرار جائزة نوبل ومنحتها للسنغالي ساديو ماني".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي أمم إفريقيا - إنفانتينو يدين ما حدث في النهائي ويطالب كاف باتخاذ إجراءات تأديبية أمم إفريقيا - كم حصل كل منتخب نظير مشاركته في البطولة أمم إفريقيا - الركراكي: مهاجم المغرب أصيب في الرباط الصليبي

وأضاف "هذه الجائزة ستكون تحت مسمى جائزة المسؤولية وانقاذ سمعة وصورة الكرة الإفريقية بعدما أثبت أنه ليس فقط أفضل لاعب في البطولة ولكن هو قائد بلا شارة حضر في الموعد بقرار هو الأعظم في تاريخ الكرة السنغالية".

وأتم عميد لاعبي العالم السابق "كل التحية لماني وكل التحية لمنتخب السنغال المتوج باللقب وحظ أوفر لمنتخب المغرب".

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

أحمد حسن ساديو ماني السنغال المغرب كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
الثالثة في 4 نسخ.. كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة يستمر مع المغرب في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي" أمم إفريقيا - إنفانتينو يدين ما حدث في النهائي ويطالب كاف باتخاذ إجراءات تأديبية "لاستقبال الأسود".. الرئيس السنغالي يعلن يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر ثياو: أعتذر لكرة القدم ولم يعجبني ما فعلته بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب أمم إفريقيا - الركراكي: مهاجم المغرب أصيب في الرباط الصليبي أمم إفريقيا - كم حصل كل منتخب نظير مشاركته في البطولة
أخر الأخبار
بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 دقيقة | الكرة المصرية
بعد رفض الانضمام لـ دلفي.. الأهلي يفكر في عرض بديل للاعب مالية كفر الزيات 35 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول 43 دقيقة | ميركاتو
بوجبا خارج قائمة موناكو لمواجهة ريال مدريد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - منتخب مصر يغادر إلى رواندا من أجل المشاركة في أمم إفريقيا 52 دقيقة | كرة يد
توتوسبورت: بعد رفض العرض الأول.. يوفنتوس يواصل مفاوضاته لضم ماتيتا ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض ساعة | ميركاتو
"لتشكيكه في إنجازات المنتخب".. الأعلى للإعلام يقرر منع ميدو من الظهور ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521566/أمم-إفريقيا-أحمد-حسن-ماني-يستحق-جائزة-على-غرار-نوبل-أنقذ-سمعة-الكرة-الإفريقية