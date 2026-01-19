أمم إفريقيا - بيان شديد اللهجة من كاف بشأن أحداث النهائي

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة التي شهدت العديد من الأحداث المؤسفة.

وجاء بيان كاف على النحو التالي:

يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك غير المقبول الذي صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين المغرب والسنغال في الرباط مساء الأحد.

ونؤكد رفضنا القاطع لأي تصرفات غير لائقة تحدث أثناء المباريات، لا سيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء.

نقوم حاليا بمراجعة جميع اللقطات المصورة المتعلقة بالأحداث، ثم نحيل الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.

قبل ذلك، أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المشاهد التي حدثت في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب في الوقت القاتل بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تهانينا إلى السنغال بمناسبة تتويجها بطلة لإفريقيا وفوزها بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الانتصار في المباراة النهائية على المغرب في الرباط".

وأضاف "أتقدم بأطيب التمنيات إلى عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وإلى جميع من ساهموا في هذا الإنجاز".

وتابع "كما نحيّي المغرب على هذه البطولة الرائعة، سواء بوصفه وصيفًا للبطولة أو مضيفا مميزا لها. وأتوجه بخالص الشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل لكرة القدم، وإلى فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على قيادته والتزامه بتطوير اللعبة".

وأكمل "مع ذلك، شهدنا للأسف مشاهد غير مقبولة داخل أرضية الملعب وفي المدرجات. ونُدين بشدة سلوك بعض من يُسمّون بالمشجعين، وكذلك تصرفات بعض اللاعبين وأفراد الطاقم الفني السنغالي. إن مغادرة أرضية اللعب بهذه الطريقة أمر غير مقبول، كما أن العنف لا مكان له في رياضتنا ولا يمكن التسامح معه".

وواصل يجب دائمًا احترام القرارات التي يتخذها حكام المباريات داخل الملعب وخارجه. ويتعيّن على الفرق التنافس وفق قوانين اللعبة وعلى أرضية الميدان فقط، لأن أي تجاوز لذلك يهدد جوهر كرة القدم ذاته".

وشدد إنفانتينو "كما تقع على عاتق الفرق واللاعبين مسؤولية التصرف بمسؤولية وتقديم القدوة الحسنة للجماهير في الملاعب ولملايين المتابعين حول العالم".

وأتم "إن المشاهد القبيحة التي شهدناها في نهائي أمم إفريقيا يجب إدانتها وعدم تكرارها مطلقًا. وقد أكدت مجددًا أنه لا مكان لها في كرة القدم، وأتوقع أن تتخذ الهيئات التأديبية المختصة في كاف الإجراءات المناسبة".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.