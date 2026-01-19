حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي"

رد يفان ضيوف الحارس الثاني لمنتخب السنغال، على واقعة المناشف خلال المباراة النهائية بين المغرب والسنغال.

وتوج المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب بعد سيناريو درامي بهدف نظيف.

وظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي، وهم يحاولون الحصول على منشفة الحارس السنغالي خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المنشفة.

وقال ضيوف في تصريحات لموقع Seneweb عن تلك الواقعة: "كانت مجرد مناشف لتجفيف القفازات والوجه، لا شيء أكثر."

وأكمل "كان العاملون في الملعب يمرون من خلف المرمى لأخذها، ولا أعرف لماذا يقومون بذلك."

وتابع حارس نيس الفرنسي "كنت متفاجئ تماما مثلكم عندما رأيت أنهم يحاولون أخذها، ولقد رأينا ما حدث مع حارس نيجيريا."

وظهرت لقطات فيديو تظهر صبية الملعب وهم يخطفون منشفة الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي خلال مباراة نصف النهائي.

وكتب ستانلي نوابالي حارس نيجيريا سخر من خسارة المغرب للمباراة النهائية عبر حسابه على إنستجرام "استخدموا منشفتي التي حصلتم عليها لمسح دموعكم."

وأتم الحارس السنغالي "حاولت أن أضمن أن يكون ميندي في أفضل الظروف، لأننا بحاجة لأن يكون في تركيز بنسبة 100%، وهذا هو السبب وراء ما حدث."

Big Shout out to Senegal’s reserve goal keeper Yehvan Diouf who was active all through out the game handing Edouard Mendy his towel and fighting off ball boys and Moroccan players. A Real Soldier.💪🇸🇳 pic.twitter.com/yKt5VY4LO8 — Yimzy (@oyimzy) January 19, 2026

وظهر صبية الملعب يشتبكون مع الحارس الثالث للسنغال لمحاولة الحصول على المنشفة خلال أحداث المباراة، مما أدى إلى سقوطه.

وتواجد الحارس الثالث خلف المرمى ليحمي منشفة زميله.

كما ألقى أشرف حكيمي قائد المغرب، بمنفشة ميندي خلف لوحة الإعلانات، قبل أن يقفز ماليك ضيوف لاستعادتها.

Just look at Hakimi, our CAF Best player. Shame on him, I told you guys, the ball boys are instructed to take the goalkeeper’s towels. It is planned. I knew these little boys cannot be that bold to be doing this in an international tournament.pic.twitter.com/qimA0VnxdK https://t.co/TwpgsigabJ — TobyWrites (@tobyasky) January 18, 2026

واحتفل حارس السنغال يفان ضيوف عقب المباراة ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام: "هذه هي الميدالية والمنشفة".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتسام جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.