خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع أحمد عيد.. واللاعب يجري الكشف الطبي

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع أحمد عيد ظهير أيمن منتخب مصر والنادي المصري تمهيدا لانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يفاوض المصري من أجل ضم عيد مقابل انتقال عمر الساعي إلى المصري بشكل نهائي، بالإضافة إلى استعارة مصطفى العش حتى نهاية الموسم.

وانتقل عيد إلى المصري في 2023 قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عيد يجري الكشف الطبي في الوقت الحالي بأحد مستشفيات القاهرة تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله.

وكان أحمد عيد قد عاد رفقة بعثة منتخب مصر أمس الأحد من المغرب بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا.

ولعب عيد خلال الموسم الحالي 9 مباريات بقميص المصري.

بينما شارك الساعي في 17 مباراة مع المصري حتى الآن وسجل 5 أهداف.

وانضم العش إلى الأهلي في بداية الموسم الحالي قادمًا من زد.

صاحب الـ25 عامًا شارك في 8 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق.