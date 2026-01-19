"لاستقبال الأسود".. الرئيس السنغالي يعلن يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر

الإثنين، 19 يناير 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

أعلن باسيرو ديوماي الرئيس السنغالي، اعتبار يوم الإثنين 19 يناير عطلة رسمية في البلاد.

وقال ديوماي عبر قناة RTS السنغالية: "سيُعتبر يوم الاثنين عطلة مدفوعة الأجر، سيحتفل السنغاليون".

وأكمل الرئيس السنغالي "سيتعين علينا بعد ذلك استقبال فريق الأسود بشكل لائق وتهنئتهم".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

كأس الأمم الإفريقية السنغال ساديو ماني الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي
