ثياو: أعتذر لكرة القدم ولم يعجبني ما فعلته بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب

الإثنين، 19 يناير 2026 - 11:07

كتب : FilGoal

بابي ثياو يطالب لاعبي السنغال بالخروج من الملعب

تقدم بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال باعتذاره عما بدر منه عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في نهائي أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال بابي ثياو عبر قناة بي إن سبورتس عما حدث بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب: "لم نتفق مع قرار الحكم هذا كل ما في الأمر".

وتابع "لا أريد الخوض في تفاصيل ما حدث في هذه المباراة، فبعد التفكير لم يعجبني إطلاقا طلبي للاعبين بمغادرة الملعب".

وشدد "أعتذر لكرة القدم، أعدت اللاعبين إلى الملعب بعد ذلك وأحيانا قد يتصرف الشخص بانفعال في لحظة غضب".

وأضاف ثياو "تساءلنا عما إذا كان من الممكن احتساب ركلة الجزاء لو احتسب هدفنا الذي تم إلغائه قبلها".

واختتم ثياو تصريحاته "نتقبل أخطاء التحكيم وهي أمر وارد في كرة القدم، ولم يكن ينبغي لنا فعل ذلك لكنه ما حدث في النهاية وأعتذر عنه".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

