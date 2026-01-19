أمم إفريقيا - الركراكي: إصابة حمزة إجمان بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

المغرب - وليد الركراكي

كشف وليد الركراكي مدرب المغرب تفاصيل إصابة اللاعب حمزة إجمان التي تعرض لها خلال نهائي كأس أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "أعتقد أن إجمان تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وهذا ليس له علاقة بإصابته السابقة، ربما يغيب لـ 6 أشهر".

وأضاف "لقد أقحمت إجمان وهو جاهز، وكما قلت لكم، أعتقد أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي نتيجة اصطدام، هذا أمر لا يمكنك توقعه".

وتابع مدرب المغرب "إنها ليست إصابة عضلية، ولا علاقة لها بإنهاء المباراة بـ10 لاعبين، إنه القدر وأشياء تحدث في كرة القدم".

وأكمل عن مهاجم ليل "نأمل ألا تكون إصابة في الرباط الصليبي تحديدًا، وأن يتمكن من العودة للعب بسرعة".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

