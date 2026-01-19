أمم إفريقيا - كم حصل كل منتخب نظير مشاركته في البطولة

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا تعرف الجميع على قيمة المبالغ التي حصل عليها كل منتخب شارك في البطولة.

واستضاف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

خسر المنتخب المغربي المستضيف المباراة النهائية أمام السنغال بهدف دون مقابل.

بينما حصدت نيجيريا المركز الثالث بالفوز على مصر بركلات الترجيح.

يذكر أن الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا ارتفعت بقيمة مالية تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي.

وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:

المركز الرابع في دور المجموعات (زامبيا - زيمبابوي - أوغندا - غينيا الاستوائية - الجابون - بوتسوانا) = 500 ألف دولار لكل منهم.

الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (أنجولا - جزر القمر) = 700 ألف دولار.

الخاسرون في ثمن النهائي (بنين - تونس - السودان - بوركينا فاسو - تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - موزمبيق - جنوب إفريقيا) = 800 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في ربع النهائي (كوت ديفوار - مالي - الجزائر - الكاميرون) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.

الخاسران في نصف النهائي (مصر - نيجيريا) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.

الوصيف (المغرب) = 4 ملايين دولار.

البطل (السنغال) = 10 ملايين دولار.

