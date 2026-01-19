ميندي: بالتأكيد لم يتعمد دياز إهدار ركلة الجزاء فهم ينتظرون اللقب منذ 50 عاما

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:47

كتب : FilGoal

تصدي إدوارد ميندي لركلة الجزاء من براهيم دياز

نفى إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال أن يكون هناك اتفاقا بينه وبين براهيم دياز على إهدار ركلة الجزاء قبل ثواني من ختام الوقت الأصلي في نهائي أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وقال ميندي تصريحات صحفية عقب اللقاء: "تعمد دياز إهدار ركلة الجزاء؟ بالتأكيد لا، انتظرت المغرب هذه الكأس لأكثر من 50 عاما وكانت كل الظروف مواتيه لهم، لكننا رددنا بطريقتنا الخاصة".

وشدد "دياز حاول تسديدة الكرة بطريقة (بانينكا) لكنني بقيت واقفا وتصديت للكرة وحافظت على حظوظ الفريق، أراد التسجيل لكنني أوقفته ويجب أن نتوقف عند هذا الحد من الجدل".

وتابع حارس مرمى السنغال "ما يجب أن نتذكره هو أن كرة القدم انتصرت، ويمكن للسنغال أن تحتفل الآن، كنا حريصين على التتويج باللقب وإعادة الكأس إلى الوطن".

واختتم ميندي تصريحاته "ملايين السنغاليين سعداء وسنحتفل بهذا الفوز بعدما بذلنا قصارى جهدنا ولم نغش، الآن السنغال أبطال إفريقيا ونحن في غاية السعادة".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

أمم إفريقيا السنغال إدوارد ميندي
