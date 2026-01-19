خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد المصري بالكونفدرالية
الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:39
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم الأحد.
ويستضيف الزمالك فريق المصري مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:
الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها
الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها
الدرجة الثانية: 200 جنيها
الدرجة الأولى: 400 جنيها
كبار الزوار: 1000 جنيها
وتُعد تلك أول مباراة للفريقين بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز بدوري الأبطال في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت خبر في الجول - عمر معوض يتمسك بالاستمرار مع الأهلي خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر