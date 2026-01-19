خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد المصري بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم الأحد.

ويستضيف الزمالك فريق المصري مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

كبار الزوار: 1000 جنيها

وتُعد تلك أول مباراة للفريقين بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.