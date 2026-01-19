"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. حارس مرمى نيجيريا يسخر من خسارة المغرب أمم إفريقيا

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

ستانلي نوابالي - نيجيريا

سخر ستانلي نوابالي حارس مرمى منتخب نيجيريا من خسارة منتخب المغرب نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكتب ستانلي نوابالي عبر حسابه على إنستجرام "استخدموا منشفتي التي حصلتم عليها لمسح دموعكم".

وكان حاملو الكرات في مواجهة المغرب ضد نيجيريا قد أخذوا منشفة ستانلي نوابالي أكثر من مرة لحرمانه منها مع الاقتراب من ركلات الترجيح.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتسام جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

