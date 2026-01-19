خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز بدوري الأبطال

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز قبل أيام من المواجهة.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

كبار الزوار: 1000 جنيها

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويتصدر الأهلي ويانج الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.