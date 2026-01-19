"النتيجة لم تُحسم بعد".. كلود لوروا يكشف ما دار بينه وبين ماني خلال انسحاب السنغال

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:31

كتب : FilGoal

كشف كلود لوروا المدير الفني الفرنسي الشهير عما دار بينه وبين ساديو ماني خلال فترة انسحاب منتخب السنغال من نهائي أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكشف كلود لوروا عبر كانال بلس "عندما ترك منتخب السنغال، ساديو ماني وحيدا في الملعب جاء إليّ وسألني ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟ أجبته كنت سأواصل اللعب".

وأوضح "شرحت لماني أن النتيجة لم تُحسم بعد، ثم ذهب لإعادة زملائه إلى أرض الملعب مجددا".

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتسام جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

