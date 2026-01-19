رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى منتخب المغرب رغم خسارة نهائي أمم إفريقيا

أرسل الملك محمد السادس ملك المغرب برقية تهنئة لللمنتخب المغربي عقب حصوله على فضية كأس أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وجاءت رسالة الملك محمد السادس كالآتي:

"يطيب لنا بمناسبة بلوغكم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا أن نبعث إليك، لاعبين ومدربين وجهاز فني وطبي وإداري ومسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم بأحر تهانينا على هذا الإنجاز القاري المشرف".

"أثبتم من خلال هذا المسار المتميز أن المثابرة والجدية والروح الجماعية هي السبيل لتحقيق الإنجازات، وقدمتم للعالم نموذجا لما يمكن للشباب المغربي والإفريقي أن يحققه عندما يتسلح بالثقة في مواهبه وقدراته".

"كما أقمتم الدليل، بما أظهرتموه من رباطة جأش وأداء بطولي مشرف على أهمية رؤيتنا الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري، وفي البنية التحتية للمملكة وجاهزيتها العالمية في أفق احتضان كأس العالم 2030".

"بقدر ما نعتبر استضافة بلدنا لهذه البطولة المتميزة، بما يليق بها من جودة التنظيم وحفاوة الاستقبال النابعة من شيم أمتنا المغربية وقيمها العريقة، إنجازا رياضيا كبيرا، بقدر ما نعده رسالة أمل وثقة من المغرب إلى قارته، تؤكد أن النبوغ الإفريقي قادر على التميز والإبداع في كل المجالات".

"نشيد بكل تقدير بالجماهير المغربية الشغوفة التي ساندت الفريق طيلة هذه البطولة، بكل حماس وبثقة كبيرة لتحثكم على مواصلة المجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات وتشريف كرة القدم المغربية في مختلف المحافل الكروية الدولية، مشمولين بسامي رضانا".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.