مواعيد مباريات الإثنين 19 يناير 2026.. نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك

يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 ختام منافسات كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

السوبر المصري - كرة طائرة

يواجه الأهلي فريق الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى.

وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويتوج الفائز بلقب البطولة.

ويأتي ذلك بعدما نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز على كل من بتروجت والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات السوبر المصري بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.