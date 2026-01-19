مواعيد مباريات الإثنين 19 يناير 2026.. نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك

الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 ختام منافسات كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

السوبر المصري - كرة طائرة

يواجه الأهلي فريق الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى.

وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويتوج الفائز بلقب البطولة.

ويأتي ذلك بعدما نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز على كل من بتروجت والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات السوبر المصري بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.

كرة طائرة الأهلي الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
طائرة – الأهلي يحصد لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة – الأهلي 3 (25)-(21) 1 الزمالك.. البطولة حمراء كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد كرة طائرة – بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في نهائي دوري المرتبط كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا للنسخة الأولى من دوري المرتبط للسيدات
أخر الأخبار
دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 3 ساعة | كرة سلة
قبل مواجهة بودو جليمت.. مرموش يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جيرونا يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارة تير شتيجن 3 ساعة | ميركاتو
رومانو: مفاوضات برشلونة مع الأهلي تعود لضم حمزة عبد الكريم.. والصفقة تقترب 3 ساعة | الكرة المصرية
بعد 48 من المشاركة ضد مصر.. أكور آدامز يسجل هدفين في تعادل إشبيلية مع إلتشي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كونتي: لعب مباراة مع نابولي يعادل 30 في الدرجة الثانية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز – غياب الشيبي وثنائي مصر عن الجونة في الكأس.. وتواجد حمدان 3 ساعة | الكرة المصرية
التمرير الخاطئ وفقد الكرة.. صلاح بين التوظيف وعدم الشعور بالراحة 4 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521550/مواعيد-مباريات-الإثنين-19-يناير-2026-نهائي-سوبر-الطائرة-بين-الأهلي-والزمالك