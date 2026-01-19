مواعيد مباريات الإثنين 19 يناير 2026.. نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك
الإثنين، 19 يناير 2026 - 10:12
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 ختام منافسات كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.
السوبر المصري - كرة طائرة
يواجه الأهلي فريق الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى.
وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
ويتوج الفائز بلقب البطولة.
ويأتي ذلك بعدما نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز على كل من بتروجت والاتحاد السكندري.
وتقام منافسات السوبر المصري بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.
نرشح لكم
طائرة – الأهلي يحصد لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة – الأهلي 3 (25)-(21) 1 الزمالك.. البطولة حمراء كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع ديميتري ياكوفليف من جديد كرة طائرة – بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في نهائي دوري المرتبط كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا للنسخة الأولى من دوري المرتبط للسيدات